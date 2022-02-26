"В бомбоубежищах Херсона родились двое здоровых мальчишек", — мэр города

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев сообщил: "Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живет!".

"В 6.30 на линии вышли первые троллейбусы, — написал мэр Херсона в утреннем сообщении. — Успеваем по чуть-чуть даже убирать город.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

С продуктами и хлебом вопрос решаем, следите за обновлениями информации на официальном сайте горсовета.

Водопостачание в обычном режиме. Про "воду по часам" — фейк. Все аварии стараемся устранять оперативно".

Колыхаев также сообщил, что в ночь на 26 февраля в убежищах города появились на свет два младенца: "Двое здоровых мальчишек. Наши медики были готовы и все прошло успешно — и для мам, и для новых херсонцев, — рассказал мэр. — Будем жить!".

Так выглядит обстановка в центре Херсона на данный час:

Город остается под контролем Украины.