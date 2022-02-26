"У бомбосховищах Херсона народилися два здорових хлопчики", — мер міста

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв повідомив: "Над Херсоном український прапор! Місто працює та живе!".

"О 6.30 на лінії вийшли перші тролейбуси, — написав мер Херсона в ранковому повідомленні. — Встигаємо трохи навіть прибирати місто.

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З продуктами та хлібом питання розв'язуємо, стежте за оновленнями інформації на офіційному сайті міськради.

Водопостачання у звичайному режимі. Про "воду по годиннику" — фейк. Усі аварії намагаємося усувати оперативно".

Колихаєв також повідомив, що в ніч на 26 лютого в сховищах міста з'явилися на світ два немовлята: "Двоє здорових хлопчаків. Наші медики були готові, й все пройшло успішно — і для мам, і для нових херсонців, — розповів мер. — Будемо жити! ".

Так виглядає стан в центрі Херсона.

Місто залишається під контролем України.