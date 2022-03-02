Гребите веслами: Украина закрывает море для оккупантов и призывает мир тоже так сделать

Украина призывает мировое сообщество перекрыть морское судоходство со страной-агрессором Россией. С соответствующим запросом Министерство инфраструктуры обратилось почти в 50 ведущих морских государств и ассоциаций мира, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Мы требуем остановить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах", — говорится в сообщении.

В настоящее время готовится распорядительный документ, согласно которому в территориальном море Украины и во всех украинских портах будет запрещено захождение любых судов под флагом оккупанта и судов, владельцами или бенефициарами которых являются российские физические и юридические лица.

Параллельно будет запрещено захождение судов под флагом Украины в порты оккупантской страны. В настоящее время Кабмин установил 3-й уровень безопасности в морских портах.

Санкции уже введены Великобританией. В связи с военной агрессией России против Украины, Министерство транспорта Великобритании приняло решение запретить заход в порты судам, которые как-либо связаны с Российской Федерацией.