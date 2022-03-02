Гребіть веслами: Україна закриває море для окупантів та закликає світ теж так зробити

Україна закликає світову спільноту перекрити морське судноплавство з країною-агресором Росією. З відповідним закликом Міністерство інфраструктури звернулось майже до 50 провідних морських держав та асоціацій світу, повідомляє пресслужба відомства.

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"Ми вимагаємо зупинити морське сполучення з портами РФ, а також обслуговування російських суден в іноземних портах", — йдеться у повідомленні.

Наразі готується розпорядчий документ, згідно з яким у територіальному морі України та в усіх українських портах буде заборонено заходження будь-яких суден під прапором окупанта та суден, власниками або бенефіціарами яких є російські фізичні та юридичні особи.

Паралельно буде заборонено заходження суден під прапором України до портів окупантської країни. Наразі Кабмін встановив 3-й рівень безпеки в морських портах.

Санкції вже запроваджено Великобританією. У зв'язку з військовою агресією Росії проти України, Міністерство транспорту Великобританії прийняло рішення заборонити захід у порти суднам, які будь-яким чином пов’язані з Російською Федерацією.