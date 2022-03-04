На Закарпатье открыли логистический гуманитарный хаб для помощи областям, пострадавшим от российской агрессии

На базе завода Škoda Еврокар на Закарпатье открыли логистический гуманитарный хаб для помощи украинским гражданам, пострадавшим в результате российского военного вторжения. Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, центр по доставке гуманитарных грузов будет принимать помощь от стран Евросоюза и транспортировать их в пострадавшие украинские области, в том числе и по железной дороге.

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"Власти Закарпатской области совместно с Укрзализныцей организуют ритмическую и бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие территории страны — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу", — говорится в сообщении.

В МИУ отмечают, что хаб находится в 1,5 км от Венгрии и 2 км от Словакии. Его локация позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездный путь двух видов — европейского образца (1435) и украинского (1520).

Первый гуманитарный груз из хаба уже отправился по железной дороге в Харьков. В приоритете транспортировка медикаментов, средств гигиены, продуктов питания длительного хранения, одежды, бутилированной воды, детских продуктов (еда, подгузники и т.д.), спальных мешков и карематов.

"Просьба предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах. Контактный телефон: +380 50 96 12 607" — добавляют в Министерстве инфраструктуры.