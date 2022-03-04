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На Закарпатье открыли логистический гуманитарный хаб для помощи областям, пострадавшим от российской агрессии

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На Закарпатье открыли логистический гуманитарный хаб для помощи областям, пострадавшим от российской агрессии
На Закарпатье открыли логистический гуманитарный хаб для помощи областям, пострадавшим от российской агрессии

На базе завода Škoda Еврокар на Закарпатье открыли логистический гуманитарный хаб для помощи украинским гражданам, пострадавшим в результате российского военного вторжения. Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, центр по доставке гуманитарных грузов будет принимать помощь от стран Евросоюза и транспортировать их в пострадавшие украинские области, в том числе и по железной дороге.

"Власти Закарпатской области совместно с Укрзализныцей организуют ритмическую и бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие территории страны — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу", — говорится в сообщении.

В МИУ отмечают, что хаб находится в 1,5 км от Венгрии и 2 км от Словакии. Его локация позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездный путь двух видов — европейского образца (1435) и украинского (1520).

Первый гуманитарный груз из хаба уже отправился по железной дороге в Харьков. В приоритете транспортировка медикаментов, средств гигиены, продуктов питания длительного хранения, одежды, бутилированной воды, детских продуктов (еда, подгузники и т.д.), спальных мешков и карематов.

"Просьба предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах. Контактный телефон: +380 50 96 12 607" — добавляют в Министерстве инфраструктуры.