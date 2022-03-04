На Закарпаатті відкрили логістичний гуманітарний хаб для допомоги областям, які постраждали від російської агресії

На базі заводу Škoda Єврокар, що на Закарпатті, відкрили логістичний гуманітарний хаб для допомоги українським громадянам, які постраждали унаслідок російського військового вторгнення. Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, центр по доставці гуманітарних вантажів прийматиме допомогу від країн Євросоюзу та транспортуватиме її до постраждалих українських областей, зокрема й залізницею.

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"Влада Закарпатської області спільно з Укрзалізницею організовують ритмічну та безперебійну роботу хабу, який доправлятиме гуманітарні вантажі до найбільш постраждалих територій країни — Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одесу", — йдеться у повідомленні.

В МІУ зазначають, що хаб знаходиться на відстані 1,5 км від Угорщини та 2 км від Словаччини. Його локація дозволяє отримувати та відправляти вантажі залізницею, оскільки має під’їзну колію двох видів — європейського зразка (1435) та українського (1520).

Перший гуманітарний вантаж з хабу вже відправився залізницею до Харкова. У пріоритеті транспортування медикаментів, засобів гігієни, продуктів харчування довготривалого зберігання, одягу, бутильованої води, дитячих продуктів (їжа, підгузки тощо), спальних мішків та карематів.

"Прохання надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах. Контактний телефон: +380 50 96 12 607", — додають в Міністерстві інфраструктури.