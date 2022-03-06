Укрзализныця раздает в хорошие руки противотанковые "железные ежи"

Свой вклад в условиях борьбы с российскими оккупантами активно делает украинская железная дорога. По сообщению кампании, из рельсов, которые еще были приобретены в мирное время для других целей, сейчас делаются противотанковые ежи.

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"Победим – отстроим! А пока разбирайте скорее ежиков. Они очень не любят российские танки!", — призывают в Укрзализныце.

Сейчас на складе находится 1258 ежей, готовых служить украинской армии и оказывать сопротивление вражеской технике. Более 2500 ежей уже отгрузили.

Координатор по выдаче ежей – Павел Анатольевич, +38 068 380 83 57.