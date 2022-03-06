Укрзалізниця роздає в добрі руки протитанкові "залізні їжаки"

Свій внесок за умов боротьби з російськими окупантами активно робить українська залізниця. За повідомленням кампанії, із рейок, які ще були придбані в мирний час для інших цілей, зараз робляться протитанкові їжаки.

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"Переможемо — відбудуємо! А поки що розбирайте швидше їжаків. Вони дуже не люблять російські танки!" — закликають в Укрзалізниці.

Зараз на складі знаходиться 1 258 їжаків, готових служити українській армії та чинити опір ворожій техніці. Понад 2 500 їжаків уже відвантажили.

Координатор із видачі їжаків — Павло Анатолійович, +38 068 380 83 57.