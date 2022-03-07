Австрийские парламентарии доставили на границу помощь для Украины

Австрийские партнеры передали Украине два грузовика гуманитарной помощи, которую немедленно отправят в регионы с самой тяжелой гуманитарной ситуацией. Об этом рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в своем Telegram-канале.

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Кроме того, глава Закарпатской ОВА провел встречу с представителями австрийского парламента, дипломатами и парламентариями Украины.

"Только что на пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое" провел встречу с нашими австрийскими партнерами, среди которых — представители Парламента Республики Австрия и дипломаты", — отметил Виктор Микита.

Он также поблагодарил австрийских партнеров за гуманитарную помощь и всестороннюю поддержку нашего государства.