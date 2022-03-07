Україна
Австрійські парламентарі доставили на кордон допомогу для України
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Австрійські партнери передали Україні дві вантажівки гумдопомоги, яку невідкладно відправлять у регіони, де зараз найважча гуманітарна ситуація. Про це розповів очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита у своєму Telegram-каналі.
Крім того, очільник Закарпатської ОВА провів зустріч з представниками австрійського парламенту, дипломатами та парламентаріями України.
"Щойно в пункті пропуску "Ужгород — Вишнє-Нємецьке" провів зустріч із нашими австрійськими партнерами, серед яких — представники Парламенту Республіки Австрія та дипломати", — зазначив Віктор Микита.
Він також подякував австрійським партнерам за гуманітарну допомогу та всебічну підтримку нашої держави.