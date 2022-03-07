Заместитель руководителя ОП: Сотни тонн гуманитарной помощи направлены в разные регионы Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о сотнях тонн гуманитарной помощи, которая уже идет в несколько регионов страны. Так, более 400 тонн гуманитарной помощи уже направлено по железной дороге с Тернопольщины в наиболее пострадавшие регионы. Также гуманитарная помощь доставляется автотранспортом. Ежедневно отгружаются продукты питания, еда, вода, одежда.

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"В точках назначения, из которых происходит эвакуация, после разгрузки поезда привлекаются к перевозке людей в западные регионы", — рассказал Тимошенко.

По его данным, Николаевская область получила и передала людям более 200 тонн гуманитарной помощи с начала войны.

Луганская область уже получила 300 тонн гуманитарных грузов.

"Волонтеры со всей Украины везут предметы первой необходимости и лекарства. Сегодня продукты питания переданы жителям Лисичанска и Попасной. В дороге – грузы из Франковщины и Черновицкой области", — сообщил Тимошенко.