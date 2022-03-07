Заступник керівника ОП: Сотні тонн гуманітарної допомоги направлені у різні регіони України

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про сотні тонн гуманітарної допомоги, які вже прямують у декілька регіонів країни. Так, понад 400 тонн гуманітарної допомоги вже направлено залізницею з Тернопільщини у найбільш постраждалі регіони. Також гуманітарна допомога доставляється автотранспортом. Щоденно відвантажуються продукти харчування, їжа, вода, одяг.

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"У точках призначення, з яких відбувається евакуація, після розвантаження потяги залучаються до перевезення людей у західні регіони", — розказав Тимошенко.

За його даними, Миколаївська область отримала та передала людям більше 200 тонн гуманітарної допомоги від початку війни.

Луганщина вже отримала 300 тонн гуманітарних вантажів.

"Волонтери з усієї України везуть предмети першої необхідності та ліки. Сьогодні продукти харчування передані мешканцям Лисичанська та Попасної. У дорозі – вантажі з Франківщини та Чернівецької області", — повідомив Тимошенко.