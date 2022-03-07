Украинские полярники отправились в Антарктиду, чтобы не прерывать исследования

Участники 27-й украинской антарктической экспедиции отправились на станцию ​​"Академик Вернадский", чтобы сменить коллег с предыдущей зимовки

Украинские полярники отправились антарктическую станцию ​"Академик Вернадский", чтобы не прерывать исследования, не смотря на войну. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антарктического научного центра.

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Участники 27-й украинской антарктической экспедиции отправились на станцию ​​"Академик Вернадский", чтобы сменить коллег с предыдущей зимовки. Вылетать пришлось из Варшавы. Сейчас они уже на пути в Чили.

Полярники отметили, что в путешествии им поспособствовали МВД Украины.

"Несмотря на боевые действия и сложную логистику, благодаря содействию МВД Украины и Польской антарктической программы всей команде удалось выехать из Украины, и сейчас полярники на пути из Варшавы в Чили", — говорится в сообщении.

[ + – ] 27-я украинская антарктическая экспедиция

В Чили украинские полярники поднимутся на борт украинского научно-исследовательского судна "Ноосфера", который сейчас пересекает Атлантический океан и направляется в чилийский порт Пунта-Аренас.

"Ноосфера" доставит 27-ю экспедицию в Антарктиду и заберет предыдущую, 26-ю по счету, а также ученых и специалистов.

Участники экспедиции объяснили свое решение тем, что на станции "Академик Вернадский" исследования проводятся непрерывно уже 26 лет, с того момента, как украинская команда получила станцию в подарок от британцев. Тогда она носила название "Фарадей".

"Это самые долгие климатические и геофизические исследования по всей Антарктиде, которые имеют значительную ценность для мировой науки. Их крайне нежелательно прерывать, какие бы катаклизмы не происходили", — заявили полярники. Они также отметили, что исследования не прерывались даже на пике коронавирусного карантина. И они не позволят войне испортить вклад украинцев в мировую науку, резюмировал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

27-я украинская антарктическая экспедиция состоит из 14 участников: девяти ученых (это метеорологи, геофизики и биологи) и пяти ​​членов команды жизнеобеспечения (врач, повар, дизелист, механик и сисадмин).

Целый год они будут проводить исследования и непрерывные наблюдения на станции, а также обеспечивать беспрерывную работу станции.

Среди 14 участников 11 мужчин и три женщины.

Возглавил новую экспедицию геофизик Юрий Отруба, который уже шесть раз зимовал на станции "Академик Вернадский".