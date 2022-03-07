Українські полярники вирушили до Антарктиди, щоб не переривати дослідження

Учасники 27-ї української антарктичної експедиції вирушили на станцію "Академік Вернадський", щоб змінити колег із попередньої зимівлі.

Українські полярники вирушили на антарктичну станцію "Академік Вернадський", щоб не переривати дослідження, не зважаючи на війну. Про це повідомили у пресслужбі Національного антарктичного наукового центру.

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Учасники 27-ї української антарктичної експедиції вирушили на станцію "Академік Вернадський", щоб змінити колег із попередньої зимівлі. Вилітати довелося із Варшави. Нині вони вже на шляху до Чилі.

Полярники зазначили, що у подорожі їм сприяло МВС України.

"Незважаючи на бойові дії та складну логістику, завдяки сприянню МВС України та Польської антарктичної програми всій команді вдалося виїхати з України, і зараз полярники на шляху з Варшави до Чилі", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] 27-а українська антарктична експедиція

У Чилі українські полярники піднімуться на борт українського науково-дослідного судна "Ноосфера", яке зараз перетинає Атлантичний океан і прямує до чилійського порту Пунта-Аренас.

"Ноосфера" доставить 27-у експедицію в Антарктиду і забере попередню, 26-у за рахунком, а також вчених та спеціалістів.

Учасники експедиції пояснили своє рішення тим, що на станції "Академік Вернадський" дослідження проводяться безперервно вже 26 років відтоді, як українська команда отримала станцію в подарунок від британців. Тоді вона мала назву "Фарадей".

"Це найдовші кліматичні та геофізичні дослідження по всій Антарктиді, які мають значну цінність для світової науки. Їх вкрай небажано переривати, які б катаклізми не відбувалися", — заявили полярники. Вони також зазначили, що дослідження не припинялися навіть на піку коронавірусного карантину. І вони не дозволять війні зіпсувати внесок українців у світову науку, — резюмував директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

27-а українська антарктична експедиція складається з 14 учасників: дев'яти вчених (це метеорологи, геофізики та біологи) та п'яти членів команди життєзабезпечення (лікар, кухар, дизеліст, механік та сисадмін).

Цілий рік вони проводитимуть дослідження та безперервні спостереження на станції, а також забезпечуватимуть безперервну роботу станції.

Серед 14 учасників 11 чоловіків та троє жінок.

Очолив нову експедицію геофізик Юрій Отруба, який уже шість разів зимував на станції "Академік Вернадський".