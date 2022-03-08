На Закарпатье приняли более полумиллиона вынужденных переселенцев из других регионов Украины

Начиная с первого дня военной агрессии российских оккупантов, на Закарпатье прибыли более полумиллиона вынужденных переселенцев. Об этом сообщает глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита в своем Telegram.

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По его словам, сейчас используются все имеющиеся площадки и возможности для приема людей. Часть из них уже отправилась в Европу, а другая часть остается в соответствующих пунктах.

"Никто не остался на улице, каждого накормили, обогрели, оказали медицинскую и психологическую помощь, гарантировали безопасность", – подчеркнул Микита.

Глава Закарпатья также поблагодарил всех, кто помогает обустроить убежище для переселенцев в области. Личный и коллективный вклад сегодня сложно переоценить.

"Эффективное управление на всех уровнях, титанический труд тысяч людей по всей области обеспечивает выполнение задач, которые перед нами поставили сегодня государство и обстоятельства", – отметил Микита.