На Закарпатті прийняли більше півмільйона вимушених переселенців з інших регіонів України

Починаючи з першого дня військової агресії російських окупантів до Закарпаття прибули більш ніж півмільйона вимушених переселенців. Про це повідомляє голова Закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита у своєму Telegram.

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За його словами, наразі використовуються усі наявні майданчики та можливості області для прийому людей. Частина з них вже вирушила до Європи, а інша частина залишається у відповідних пунктах.

"Ніхто не залишився на вулиці, кожного нагодували, обігріли, надали медичну та психологічну допомогу, гарантували безпеку", – підкреслив Микита.

Очільник Закарпаття також подякував усім, хто допомагає облаштувати прихисток для переселенців в області. Особистий та колективний внесок сьогодні важко переоцінити.

"Ефективне управління на всіх рівнях, титанічна праця тисяч людей по всій області забезпечує виконання завдань, які перед нами поставили сьогодні держава та обставини", – зазначив Микита.