Украина запускает ежедневные эвакуационные речные рейсы из Измаила в Румынию

Со среды, 9 марта, стартуют регулярные бесплатные эвакуационные речные рейсы из Измаила в румынский порт Тульча. Информацию о рейсах опубликовало Министерство инфраструктуры Украины.

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Отправка будет происходить от причалов морского вокзала г. Измаил дважды в день. Корабли будут отправляться из Измаила в 8:00 с прибытием в Тульчу в 10:30, и в 14:00 с прибытием в 15:30.

"Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию", — отмечают в Министерстве инфраструктуры.