Україна запускає щоденні евакуаційні річкові рейси з Ізмаїлу до Румунії

З середи, 9 березня, стартують регулярні безкоштовні евакуаційні річкові рейси з Ізмаїлу до порту Тульча, що у Румунії. Інформацію щодо рейсів опублікувало Міністерство інфраструктури України.

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Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу м. Ізмаїл двічі на день. Судна відправлятимуться з Ізмаїлу о 8:00 з прибуттям до Тульчі о 10:30, та о 14:00 з прибуттям о 15:30.

“Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії”, - зазначають в Міністерстві інфраструктури.