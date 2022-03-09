За первую неделю марта Укрзализныця перевезла почти 9 тыс. тонн гуманитарных грузов – Кубраков

Укрзализныця сейчас работает на выполнение двух задач – эвакуацию населения из пострадавших от российской агрессии регионов и доставку гуманитарных грузов, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Только за первые 7 дней марта по украинской железной дороге перевезено 8 882 тонны гуманитарных грузов. Из них 3383 тонны — это грузы, которые мы доставили с помощью не грузовых, а пассажирских вагонов. В военное время мы используем все логистические возможности для поддержки пострадавших регионов", – пояснил глава ведомства.

Прежде всего гуманитарные грузы обеспечивают удовлетворение первоочередных потребностей в воде, пище, лекарствах, детских товарах и т.д. Они направляются в города, которые понесли наибольший ущерб от действий врага – в Харьков, Мариуполь, Чернигов, Волноваху, а также в Сумы, Киев и другие населенные пункты.

"Когда в западном направлении каждый день осуществляются эвакуационные рейсы, то в восточном, чтобы не везти полупустые пассажирские вагоны, в них едут гуманитарные грузы", – отмечает Кубраков.

"С 1 по 7 марта мы доставили в Харьковскую область более 470 тонн помощи. В Донецкую область — 230 тонн. На Киевщину – 2 450 тонн", – проинформировал министр.

По его словам, отлаженная логистика является залогом того, что города устоят, а сопротивление агрессору будет только нарастать.

"Ведь, в отличие от голодных и дезориентированных российских солдат, которых преступное руководство россии бросило на произвол судьбы, украинцы знают, что нет оснований для отчаяния, когда вся страна с ними. Поэтому в режиме 24/7 работаем над внедрением новых эффективных решений, позволяющих увеличить объемы перевозок и оптимизировать их. Работает не только железная дорога, но и украинские автоперевозчики", – написал Кубраков в сети Facebook.

Как подчеркнул чиновник, именно на автомобильный транспорт сейчас легла основная логистическая нагрузка. Поэтому за последние дни была полностью перестроена система международных автоперевозок – с тем, чтобы она работала как можно эффективнее.