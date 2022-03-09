За перший тиждень березня Укрзалізниця перевезла майже 9 тонн гуманітарних вантажів – Кубраков

Укрзалізниця зараз працює на виконання двох завдань – евакуацію населення з постраждалих від російської агресії регіонів та доставку гуманітарних вантажів, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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"Лише за перші 7 днів березня українською залізницею перевезено 8 882 тони гуманітарних вантажів. З них 3 383 тонни — це вантажі, які ми доставили з допомогою не вантажних, а пасажирських вагонів. У воєнний час ми використовуємо всі логістичні можливості для підтримки постраждалих регіонів", – роз’яснив очільник відомства.

Передусім гуманітарні вантажі забезпечують задоволення першочергових потреб у воді, їжі, ліках, дитячих товарах тощо. Вони прямують до міст, які зазнали найбільшої шкоди від дій ворога – до Харкова, Маріуполя, Чернігова, Волновахи, а також до Сум, Києва та інших населених пунктів.

"Коли у західному напрямку щодня здійснюються евакуаційні рейси, то у східному, аби не везти напівпусті пасажирські вагони, у них їдуть гуманітарні вантажі", – зауважує Кубраков.

"З 1 по 7 березня ми доставили на Харківщину понад 470 тонн допомоги. На Донеччину — 230 тонн. На Київщину — 2 450 тонн", – проінформував міністр.

За його словами, налагоджена логістика є запорукою того, що міста вистоять, а спротив агресору буде лише наростати.

"Адже, на відміну від голодних і дезорієнтованих російських солдатів, яких злочинне керівництво росії кинуло напризволяще, українці знають, що немає підстав для відчаю, коли вся країна з ними. Тому у режимі 24/7 працюємо над впровадження нових ефективних рішень, що дозволять збільшити об’єми перевезень та оптимізувати їх. Працює на лише залізниця, але й українські автоперевізники", – написав Кубраков в мережі Facebook.

Як підкреслив урядовець, саме на автомобільний транспорт зараз впало основне логістичне навантаження. Тому за останні дні була повністю перебудована система міжнародних автоперевезень – з тим, щоб вона працювала якомога ефективніше.