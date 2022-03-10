К руководству Львовщины за помощью в релокализации обратились более 100 предприятий из других регионов - ОВА

Львовская область помогает предприятиям других регионов в возобновлении работы бизнеса. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Пока что к нам обратилось более 100 предприятий из других регионов, желающих перенести свои мощности на Львовщину. Больше всего – из Киевской и Харьковской областей", — рассказал он.

В частности, власти на Львовщине ищут для предприятий, которые переезжают в регион, большие помещения, в том числе и под склады. Для таких бизнесов формируются заказы, чтобы у них появлялись оборотные средства. Кроме этого, в ОВА помогают экспортерам пересечь границу.

"Пожалуй, одна из самых больших проблем для бизнеса сейчас – поскольку есть ограничения на покупку валюты, торговые сети не могут рассчитаться с иностранными партнерами, заплатить за комплектующие, а также покупать импортные продукты. Специалисты наших профильных департаментов пытаются поддержать их в этом вопросе, коммуницируя с Кабмином и Нацбанком", — добавил Козицкий.

Также, по словам главы Львовщины, Министерство инфраструктуры помогает в релокализации производств из восточных областей на запад Украины. В частности, управленцы могут бесплатно перевезти фабрики и заводы по Укрзализныце.

Для того чтобы перевезти предприятие на Львовщину, необходимо заполнить анкету по ссылке.

Также нужно написать на e-mail: [email protected], в частные сообщения Департамента экономической политики Львовской ОГА и в WhatsApp по номерам: +380668330313, +380680681751, +380634667138.

"Залог победы – крепкий тыл. Поэтому мы должны быстро перезапустить экономику", — подчеркнул Козицкий.