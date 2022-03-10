До керівництва Львівщини за допомогою в релокалізації звернулися понад 100 підприємств з інших регіонів – ОВА

Львівська область допомагає підприємствам з інших регіонів у відновленні роботи бізнесу. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Наразі до нас звернулося понад 100 підприємств з інших регіонів, які хочуть перенести свої потужності на Львівщину. Найбільше — з Київської та Харківської областей", — розповів він.

Зокрема, влада на Львівщині шукає для підприємств, які переїжджають у регіон, великі приміщення, у тому числі і під склади. Для таких бізнесів формуються замовлення, щоб у них з’являлися оборотні кошти. Крім цього, в ОВА допомагають експортерам перетнути кордон.

"Мабуть, одна з найбільших проблем для бізнесу зараз – оскільки є обмеження на купівлю валюти, торгові мережі не можуть розрахуватися з іноземними партнерами, заплатити за комплектуючі, а також – купувати імпортні продукти. Фахівці наших профільних департаментів намагаються підтримати їх у цьому питанні, комунікуючи з Кабміном та Нацбанком", — додав Козицький.

Також, за словами очільника Львівщини, Міністерство інфраструктури допомагає у релокалізації виробництв зі східних областей на захід України. Зокрема, управлінці можуть безкоштовно перевезти фабрики та заводи Укрзалізницею.

Для того, щоб перевезти підприємство на Львівщину, необхідно заповнити анкету за посиланням.

Також потрібно написати на е-адресу: [email protected], у приватні повідомлення Департаменту економічної політики Львівської ОДА та у WhatsApp за номерами: +380668330313, +380680681751, +380634667138.

"Запорука перемоги — міцний тил. Тому ми маємо швидко перезапустити економіку", — наголосив Козицький.