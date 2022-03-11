Укрпошта работает в полном объеме в населенных пунктах, безопасных для клиентов и сотрудников – министр инфраструктуры

Украинские почтальоны в сложных и часто опасных для жизни условиях продолжают выполнять важные социальные функции. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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"На сегодняшний день Укрпошта работает в полном объеме и предоставляет услуги во всех населенных пунктах страны, где это безопасно для работников и клиентов. В особо горячих точках пересылка посылок возможна в рамках крупных городов", — рассказал он.

По словам главы Мининфраструктуры, обеспечение населения пенсиями и субсидиями было одним из самых серьезных вызовов первой недели войны, однако Укрпоште удалось оперативно отреагировать на новые реалии.

"Сейчас более 3 миллионов клиентов главной почты страны, независимо от местонахождения в Украине, могут получить социальные выплаты. Это особенно важно в условиях, когда тысячи украинцев вынуждены оставить собственные дома в поисках безопасного убежища", — отметил Кубраков, добавив, что получить пенсию, субсидию или соцпомощь по другому адресу можно, указав данные по ссылке.

Параллельно Укрпошта позволила бесплатно переадресовывать отправку в доступные области и отделения, а также обеспечивает бесплатное хранение посылок для тех, кто этого сделать не может.

Кроме того, на днях отправился первый грузовой рейс в США в партнерстве с Windrose с посылками украинских предпринимателей на экспорт по маршруту Варшава — Нью-Йорк.

"В обратном направлении из Штатов в нашу страну прибыла гуманитарная помощь. Эти рейсы будут регулярными. Следующий – 15 марта", — сказал Кубраков.

Он пояснил, что Укрпошта уже возобновила международную доставку более чем в 30 стран мира. Она осуществляется транзитом через Польшу и дальше отправляется международными авиалиниями. Вся информация об отправке товаров за границу доступна по ссылке.

"Сегодня украинские почтальоны ежедневно совершают настоящие подвиги в разных уголках нашей страны. Это новая история с новыми героями. Мы обязательно победим", – констатировал министр инфраструктуры.