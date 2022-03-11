Укрпошта працює у повному обсязі у населених пунктах, безпечних для клієнтів та співробітників – міністр інфраструктури

Українські поштарі у складних і часто небезпечних для життя умовах продовжують виконувати важливі соціальні функції. Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"На сьогодні Укрпошта працює у повному обсязі й надає послуги у всіх населених пунктах країни, де це безпечно для працівників та клієнтів. В особливо гарячих точках пересилання посилок можливе в рамках великих міст", — розповів він.

За словами очільника Мінінфраструктури, забезпечення населення пенсіями та субсидіями було одним із найсерйозніших викликів перших тижнів війни, однак Укрпошті вдалось оперативно відреагувати на нові реалії.

"Наразі понад 3 мільйони клієнтів головної пошти країни, незалежно від місцеперебування в Україні, можуть отримати соціальні виплати. Це особливо важливо в умовах, коли тисячі українців вимушені полишити власні домівки у пошуках безпечного прихистку", — зазначив Кубраков, додавши, що отримати пенсію, субсидію чи соцдопомогу за іншою адресою можна, вказавши дані за посиланням.

Паралельно Укрпошта дозволила безкоштовно переадресовувати відправлення в доступні області та відділення, а також забезпечує безкоштовне зберігання посилок для тих, хто цього зробити не може.

Крім цього, на днях відправився перший вантажний рейс в США у партнерстві з Windrose з посилками українських підприємців на експорт за маршрутом Варшава — Нью-Йорк.

"У зворотному напрямку зі Штатів до нашої країни прибула гуманітарна допомога. Ці рейси будуть регулярними. Наступний — 15 березня", — сказав Кубраков.

Він пояснив, що Укрпошта вже відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу. Вона здійснюється транзитом через Польщу і далі — відправляється міжнародними авіалініями.

Уся інформація про відправку товарів за кордон доступна за посиланням.

"Сьогодні українські поштарі щодня здійснюють справжні подвиги у різних куточках нашої країни. Це нова історія, з новими героями. Ми обов’язково переможемо", — констатував міністр інфраструктури.