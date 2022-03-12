67-летний генерал Кузьмук стал в ряды терробороны: "Меня поражает стойкость нашего народа"

67-летний Александр Кузьмук, генерал армии Украины и в прошлом – министр обороны Украины (1996-2001, 2004-2005 гг.) – еще 21 февраля присоединился как доброволец к Силам территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

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"21-го февраля мне все стало понятно, я принял решение, поехал в военкомат с заявлением и сказал: "Мой юный возраст уже не позволяет мне стать в строй и призваться, возьмите меня добровольцем", – рассказал он в интервью YouTube-каналу "Типовий Військкомат".

Как отметил Кузьмук, сегодняшние войска территориальной обороны играют очень важную роль.

"Как раз война с Россией и ее ожидания породили эту составную часть ВС Украины. Мы и раньше работали над территориальной обороной, ее проблематикой, но совсем с другой стороны. Потому что, когда я был министром обороны, все наши расчеты были на то, что мы не допустим врага вглубь страны, а локализуем действия вдоль государственной границы. Так и были построены вооруженные силы Украины. Потом их структура изменилась, численность намного уменьшилась, и в этой ситуации это самый рациональный выход – как раз появление именно той структуры, которая есть".

Если бы не территориальная оборона, то огромный объем задач, которые выполняет она, был бы сегодня возложен на ВСУ и Нацгвардию, убежден генерал Кузьмук.

"Сколько войск было бы оторвано от реальных боевых действий. А войска территориальной обороны действуют по замыслу системы действий Вооруженных сил Украины. Это огромная поддержка боевых действий, которые ведут сегодня наши войска. Огромный поток молодых людей и не совсем, а такого "юного" возраста, как я, становятся в строй. И кто чем может, и как может, помогает. Это очень ценно. А для нашей нации это бесценно".

Отвечая на вопрос журналиста о том, что поразило его больше всего, Кузьмук отметил, что это мужество украинской нации.

"Мы восемь лет воюем – войной с низкой интенсивностью, а сейчас по размаху – невиданная война. Мне уже нечему удивляться. А поражает меня стойкость нашего народа. Впечатляет стойкость, отвага, самопожертвование наших защитников Отчизны. Которые собой взрывают мосты, защищают мирных жителей, и они несокрушимы. Это поражает каждый день", – подчеркнул он.