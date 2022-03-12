67-річний генерал Кузьмук став до лав тероборони: "Мене вражає стійкість нашого народу"

67-річний Олександр Кузьмук, генерал армії України та у минулому – міністр оборони України (1996-2001, 2004-2005 рр.) – ще 21 лютого приєднався як доброволець до Сил територіальної оборони Збройних сил України.

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"21-го лютого мені все стало зрозуміло, я прийняв рішення, поїхав у військкомат із заявою і сказав: "Мій юний вік уже не дозволяє мені стати у стрій і призватися, зараховуйте мене добровольцем", – розповів він в інтерв’ю YouTube-каналу "Типовий Військкомат".

Як зазначив Кузьмук, сьогоднішні війська територіальної оборони мають дуже важливу роль.

"Якраз війна з Росією та її очікування породили цю складову частину ЗС України. Ми й раніше працювали над територіальною обороною, її проблематикою, але зовсім з іншого боку. Тому що, коли я був міністром оборони, усі наші розрахунки були на те, що ми не допустимо ворога вглиб країни, а локалізуємо дії вздовж державного кордону. Так і були побудовані Збройні сили України. Потім їхня структура змінилася, чисельність набагато зменшилася, і в цій ситуації це найбільш раціональний вихід – якраз поява саме тієї структури, яка є".

Якби не територіальна оборона, то той величезний обсяг завдань, які виконує вона, був б сьогодні покладений на ЗСУ та Нацгвардію, переконаний генерал Кузьмук.

"Скільки військ було б відірвано від реальних бойових дій. А війська територіальної оборони діють за задумом загальної системи дій Збройних сил України. Це величезна підтримка бойових дій, які ведуть сьогодні наші війська. Величезний потік молодих людей і не зовсім, а такого "юного" віку, як я, стають у стрій. І хто чим може і як може допомагає. Це дуже цінно. А для нашої нації це безцінно".

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що вразило його найбільше, Кузьмук зазначив, що це – мужність української нації.

"Ми вісім років воюємо – війною з низькою інтенсивністю, а зараз за розмахом – нечувана війна. Мені вже нема чому дивуватися. А вражає мене стійкість нашого народу. Вражає стійкість, відвага, самопожертва наших захисників Вітчизни. Які собою підривають мости, захищають мирних жителів, і вони незламні. Це вражає кожен день", – наголосив він.