Удар ВС РФ по Дергачам: горит фабрика дверей Papa Carlo, под угрозой конюшня (видео)

По словам замглавы МВД, российские войска сбросили на поселок в Харьковской области авиабомбу.

В Дергачах повреждена взрывом от удара Вооруженных сил РФ фабрика по производству дверей Papa Carlo. Над ней поднимается столб черного дыма.

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Рядом с фабрикой расположена конюшня "Ecurie de Paris", сообщает заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко.

Ранее в результате обстрела ВС РФ города Дергачи в Харьковской области 11 марта повреждения получило здание Дергачевской центральной больницы, городской совет, Дергачевский дом культуры, промышленное предприятие "Бриг" и частные жилые дома.