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Удар ЗС РФ по Дергачах: горить фабрика дверей Papa Carlo, під загрозою стайня (відео)
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За словами заступника голови МВС, російські війська скинули на селище в Харківській області авіабомбу.
У Дергачах пошкоджено вибухом від удару Збройних сил РФ фабрику з виробництва дверей Papa Carlo. Над нею піднімається стовп чорного диму.
Поруч із фабрикою розташована стайня "Ecurie de Paris", повідомляє заступник міністра МВС України Антон Геращенко.
Раніше внаслідок обстрілу ЗС РФ міста Дергачі в Харківській області 11 березня пошкодження зазнала будівля Дергачівської центральної лікарні, міська рада, Дергачівський будинок культури, промислове підприємство "Бриг" та приватні житлові будинки.