Удар ЗС РФ по Дергачах: горить фабрика дверей Papa Carlo, під загрозою стайня (відео)

За словами заступника голови МВС, російські війська скинули на селище в Харківській області авіабомбу.

У Дергачах пошкоджено вибухом від удару Збройних сил РФ фабрику з виробництва дверей Papa Carlo. Над нею піднімається стовп чорного диму.

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Поруч із фабрикою розташована стайня "Ecurie de Paris", повідомляє заступник міністра МВС України Антон Геращенко.

Раніше внаслідок обстрілу ЗС РФ міста Дергачі в Харківській області 11 березня пошкодження зазнала будівля Дергачівської центральної лікарні, міська рада, Дергачівський будинок культури, промислове підприємство "Бриг" та приватні житлові будинки.