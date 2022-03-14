Министр экономики подсказала странам Европы решение миграционного кризиса: нужно максимально поддержать Украину

Уже более 2,5 млн украинцев выехали за границу из-за вторжения России на территорию Украины. Нынешний кризис имеет кардинальные отличия от предыдущих волн миграции, которые переживал ЕС, написала в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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«Подавляющее большинство украинцев, вынужденно уехавших из страны, до 24 февраля не планировали эмигрировать, их к этому подтолкнула война», - отметила она.

По словам министра экономики, бегущие от войны украинцы не стремятся осесть в других странах – они ждут завершения военных действий, чтобы вернуться на Родину.

«Украина искренне благодарна всем странам мира, которые сегодня дают убежище нашим гражданам. В то же время общими силами мы можем сделать так, чтобы беженцы как можно скорее реализовали свою мечту о возвращении домой», - заявила Свириденко.

Для этого государства-партнеры должны максимально эффективно поддержать Украину. В частности, Украине необходима финансовая и гуманитарная помощь, а украинская армия нуждается в усилении. Кроме того, после победы важно включиться в процесс восстановления государства и принять решение о включении его в Евросоюз, отметила Свириденко.

«Таким образом, цивилизованный мир устранит коренные причины миграционного кризиса, поможет беженцам соединиться со своими семьями и создаст базу для дальнейшего обновления и развития Украины – важного и сильного стратегического партнера не только Евросоюза, но и всего мира», - подчеркнула она.