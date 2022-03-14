Міністерка економіки підказала країнам Європи вирішення міграційної кризи: треба максимально підтримати Україну

Вже понад 2,5 млн українців виїхали за кордон через вторгнення Росії на територію України. Нинішня криза має кардинальні відмінності від попередніх хвиль міграції, які переживав ЄС, написала у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Переважна більшість українців, які вимушено поїхали з країни, до 24 лютого не планували емігрувати, їх до цього змусила війна", — зауважила вона.

За словами міністерки економіки, українці, що тікають від війни, не прагнуть осісти в інших країнах – вони чекають завершення військових дій, аби повернутися на Батьківщину.

"Україна щиро вдячна всім країнам світу, які сьогодні дають прихисток нашим громадянам. В той же час, спільними силами ми можемо зробити так, аби біженці якомога швидше реалізували свою мрію про повернення додому", — заявила Свириденко.

Для цього країни-партнери мають максимально ефективно підтримати Україну. Зокрема, Україні необхідна фінансова та гуманітарна допомога, а українська армія потребує посилення. Крім цього, після перемоги важливо включитися в процес відбудови держави та ухвалити рішення про включення її до Євросоюзу, наголосила Свириденко.

"Таким чином, цивілізований світ усуне корінні причини міграційної кризи, допоможе біженцям з’єднатися зі своїми родинами та створить базу для подальшого відновлення та розвитку України – важливого і сильного стратегічного партнера не лише Євросоюзу, а і всього світу", — підкреслила вона.