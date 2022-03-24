В Киеве занялись защитой памятников от обстрелов ВС РФ

Киевские власти призывают строительный бизнес помочь защитить памятники и другие объекты культуры от обстрелов.

В Киеве устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба КГГА.

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Уже обезопасили от повреждений памятник Самсону. Завершают защиту памятника Владимиру. На днях специалисты приступят к работе возле памятников Григорию Сковороде и Богдану Хмельницкому.

"Далее будут продолжаться работы на памятниках Грушевскому, Шевченко, Лысенко, Сагайдачному, на монументе и колонне Магдебургского права. Также Департамент ищет варианты 3D-моделирования важных культурных и исторических памятников, зданий, которые могут попасть под огонь российских оккупантов",- отметили в КГГА.

Также местная власть поблагодарила тех, кто приобщается к защите культурного наследия от российских захватичков. Известно, что активисты организвали работы в Театре на Подоле, защитили мозаики на фуникулере.

"Киев обращается ко всем небезразличным представителям строительного бизнеса с просьбой приобщиться к защите достопримечательностей Киева", — сообщили в пресс-центре и перечислили специалистов и нужды, которые необходимы.

Среди них:

▪️специалисты по монтажу строительных лесов и опалубки, строительные альпинисты, водитель манипулятора;

▪️леса строительные металлические, опалубочная фанера, доска, супердиффузионная мембрана огнестойкая;

▪дизельный генератор на 5 кВт, манипулятор.

Напомним, в Харькове памятник Тарасу Шевченко заложили мешками с песком, чтобы спасти его от обстрелов врага.