У Києві взялися за захист пам'ятників від обстрілів ЗС РФ

Київська влада закликає будівельний бізнес допомогти захистити пам'ятники та інші об'єкти культури від обстрілу.

У Києві встановлюють захисні конструкції для пам'яток культурної спадщини. Про це 24 березня повідомила пресслужба КМДА.

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Вже захистили від пошкоджень пам'ятник Самсону. Завершують захист пам'ятника Володимиру Днями фахівці розпочнуть роботу біля пам'ятників Григорію Сковороді та Богдану Хмельницькому.

"Далі продовжуватимуть роботи на пам'ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі та колоні Магдебурзького права. Також Департамент шукає варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам'яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів", — зазначили у КМДА.

Також місцева влада подякувала тим, хто долучається до захисту культурної спадщини від російських загарбників. Відомо, що активісти організували роботи в Театрі на Подолі, захистили мозаїки на фунікулері.

"Київ звертається до всіх небайдужих представників будівельного бізнесу з проханням долучитися до захисту пам'яток Києва", — повідомили у пресцентрі та перерахували фахівців та потреби, які необхідні.

Серед них:

▪фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора;

▪ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка;

▪дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.

Нагадаємо, в Харкові пам'ятник Тарасу Шевченку заклали мішками з піском, щоб урятувати його від обстрілу ворога.