Утка боевая модифицированная: Комаровский показал биологическое "оружие" украинцев (видео)

Кроме уток, в распоряжении украинцев имеются боевые комары и пчелы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский потроллил россиян "биологическим" оружием, о разработке которого так много и часто говорит пропаганда соседней страны. Он опубликовал юмористический ролик, в котором подробно рассказал о видах биологических вооружений, которые находятся в распоряжении украинцев.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Прежде, чем озвучить эту информацию, автор предупредил украинцев о том, что "с высокой степенью вероятности" президент подпишет указ о том, что будут очень серьезно наказаны люди, которые раскроют местоположение Степана Бандеры.

"Нашего героя ищут, враги обещают большие деньги за его местонахождение, кто укажет. Смотрите, ребята, будьте осторожны, не раскрывайте врагу эту страшную криминальную тайну. За это будет страшная криминальная ответственность", подчеркнул он.

Затем Комаровский подчеркнул, что Украина "активизировала" усилия по бактериологическому биологическому оружию.

"Во-первых, сейчас вылетели комары. Как вы знаете, они очень серьезно атакуют оккупантов. Главное, смотрите: сейчас может быть кризис. Они все будут закупать репелленты. Но оккупантам репелленты не помогают. Наши комары преодолевают эту защиту", – шутит с серьезным видом доктор Комаровский.

Второй вид оружия – пчелы:

"Мы запустили проект "боевые пчелы". Боевые пчелы уже в Херсонской области активизировались, много там ребят вражеских побили. Короче говоря, мы тоже тут работаем".

Однако самое эффективное "биологическое оружие", по мнению врача, – это боевая этническая утка У-2.

"Почему 2? Вы не самом деле не понимаете суть утки как оружия. Дело в том, что большая проблема использования уток… Утки очень много гадят. Вы, наверное, учили в школе приспособление птиц к полету. Вот чтоб птица была легче, она все время гадит. А именно утиный полет имеет основное лечебное воздействие. Да-да! Именно не атакующее, а лечебное. Первый вариант утки не успевал долететь до границы и вечно обка**вал нашу территорию, а это ничего не давало. А вот у меня сейчас модифицированный вариант У-2, который мы сегодня будем использовать для атаки на врагов", – рассказывает Комаровский, держа в руках утку с желто-голубой ошейником.

Суть утки в том, что она борется в "пу-лихорадкой", которой поражены жители государства-агрессора. Ее симптомы вполне конкретны:

"Люди, больные пу-лихорадкой, считают, что они самые умные, самые сильные, что они могут учить остальных, как им жить, на каком языке разговаривать. Короче говоря, они не способны к логике и здравому смыслу".

Поэтому, шутит Комаровский, без уток тут не обойтись:

"Собственно говоря, наша утка выделяет экскременты, которые разбрызгиваются в воздухе и, благодаря этим экскрементам антиген пу-лихорадки нейтрализуется… Запомните: наши утки самые этнические утки в мире. Враг будет вылечен. Победа будет за нами. Держимся! Победим! Слава Украине!".

Менее чем за 14 часов видео посмотрели почти 137 тысяч человек, множество из которых поблагодарили автора за его неиссякаемый юмор даже в такой сложной ситуации.

Напомним, Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на отчет своей разведки, предупредило, что войска РФ могут применить биологическое оружие под чужим флагом на территории Украины.