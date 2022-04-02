Качка бойова модифікована: Комаровський показав біологічну "зброю" українців (відео)

Окрім качок, у розпорядженні українців є бойові комарі та бджоли.

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Відомий український лікар-педіатр та телеведучий Євген Комаровський потролив росіян "біологічною" зброєю, про розробку якої так багато і часто говорить пропаганда сусідньої країни. Він опублікував гумористичний ролик, у якому докладно розповів про види біологічних озброєнь, які перебувають у розпорядженні українців.

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Перш ніж озвучити цю інформацію, автор попередив українців про те, що "з високим ступенем ймовірності" президент підпише указ про те, що будуть дуже серйозно покарані люди, які розкриють місцезнаходження Степана Бандери.

"Нашого героя шукають, вороги обіцяють великі гроші за його місцезнаходження, хто вкаже. Дивіться, хлопці, будьте обережні, не розкривайте ворогові цю страшну кримінальну таємницю. За це буде страшна кримінальна відповідальність", – наголосив він.

Потім Комаровський заявив, що Україна "активізувала" зусилля щодо бактеріологічної біологічної зброї.

"По-перше, зараз вилетіли комарі. Як ви знаєте, вони дуже серйозно атакують окупантів. Головне, дивіться: зараз може бути криза. Вони всі купуватимуть репеленти. Але окупантам репеленти не допомагають. Наші комарі долають цей захист", – жартує із серйозним виглядом доктор Комаровський.

Другий вид зброї – бджоли:

"Ми запустили проект "бойові бджоли". Бойові бджоли вже на Херсонщині активізувалися, багато там хлопців ворожих побили. Коротше кажучи, ми теж тут працюємо".

Проте найефективніша "біологічна зброя", на думку лікаря, – це бойова етнічна качка У-2.

"Чому 2? Ви насправді не розумієте суть качки як зброї. Справа в тому, що є велика проблема використання качок... Качки дуже багато гадять. Ви, напевно, вчили в школі пристосування птахів до польоту. От щоб птах був легшим, він увесь час гадить. А саме качиний послід має основний лікувальний вплив. Так-так! Саме не атакуючий, а лікувальний. Перший варіант качки не встигав долетіти до кордону і вічно обка**вав нашу територію, а це нічого не давало. А ось у мене зараз модифікований варіант У-2, який ми сьогодні використовуватимемо для атаки на ворогів", – розповідає Комаровський, тримаючи в руках качку з жовто-блакитним нашийником.

Суть качки в тому, що вона бореться у "пу-лихоманкою", якою вражені жителі держави-агресора. Її симптоми цілком конкретні:

"Люди, хворі на пу-лихоманку, вважають, що вони найрозумніші, найсильніші, що вони можуть вчити інших, як їм жити, якою мовою розмовляти. Коротше кажучи, вони не здатні до логіки і здорового глузду".

Тому, жартує Комаровський, без качок не обійтися:

"Власне кажучи, наша качка виділяє екскременти, які розбризкуються в повітрі, і завдяки цим екскрементам антиген пу-лихоманки нейтралізується... Запам'ятайте: наші качки – найетнічніші качки у світі. Ворог буде вилікуваний. Перемога буде за нами. Тримаємося! Переможемо! Слава Україні!".

Менш ніж за 14 годин відео подивилися майже 137 тисяч людей, багато з яких подякували автору за його невичерпний гумор навіть у такій складній ситуації.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на звіт своєї розвідки, попередило, що війська РФ можуть застосувати біологічну зброю під чужим прапором на території України.