Россия принудительно вывезла из Украины 121 тысячу детей, — Денисова

По словам омбудсмена, на территории страны-агрессора планируют упростить правила по "усыновлению детей Донбасса".

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Российские военные похищают украинских детей в Донецкой и Луганской областях. Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

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Чиновница заявила, что российские оккупанты похитили 121 000 детей, среди которых не только сироты, но и дети, у которых есть родители. Денисова утверждает, что российские СМИ начали распространять информацию об инициативе президента страны Владимира Путина внести изменения в законодательстве "для организации ускоренной процедуры по усыновлению детей с Донбасса".

"Известно, что часть детей вывезена оккупантами из Мариуполя в Донецк и в направлении Таганрога. Российские захватчики отмечают, что это дети-сироты, однако все дети-сироты вместе с детскими домами были эвакуированы из Мариуполя централизованно 24-25 февраля в первые два дня войны. У Украины нет сведений о том, что дети, которых планируют усыновить, имеют статус сирот или лишенных родительской опеки", — написала Денисова.

Людмила Денисова также заявила, что Россия повторяет сценарий 2014 года, когда из Крыма были вывезены украинские дети так называемым "поездом надежды". Тогда за незаконное похищение детей из Крымского полуострова РФ была исключена из Европейской сети омбудсманов по правам ребенка (ENOC).

Уполномоченная по правам человека Украины обратилась в комитеты ООН по правам детей и человека, а также Глобальный Альянс национальных институтов по правам человека с призывом вмешаться в эту ситуацию. Также Денисова анонсировала обращение в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить уголовное производство и расследовать факты незаконной депортации детей из Украины в Россию.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что военные РФ нанесли авиаудар по зданию Драмтеатра в Мариуполе, где скрывались от бомбардировок местные жители. Чтобы обезопасить себя от удары, они выложили слово "Дети" на площади перед театром, однако это не спасло их от атаки врага.