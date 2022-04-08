Росія примусово вивезла з України 121 тисячу дітей, — Денісова

За словами омбудсмена, на території країни-агресора планують спростити правила щодо "усиновлення дітей Донбасу".

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Російські військові викрадають українських дітей у Донецькій і Луганській областях. Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова.

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Чиновниця заявила, що російські окупанти викрали 121 000 дітей, серед яких не лише сироти, а й діти, які мають батьків. Денісова стверджує, що російські ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про ініціативу президента країни Володимира Путіна внести зміни до законодавства "для організації прискореної процедури щодо усиновлення дітей із Донбасу".

"Відомо, що частина дітей вивезена окупантами з Маріуполя в Донецьк і в напрямку Таганрога. Російські загарбники зазначають, що це діти-сироти, проте всі діти-сироти разом із дитячими будинками були евакуйовані з Маріуполя централізовано 24-25 лютого в перші два дні. В України немає відомостей про те, що діти, яких планують усиновити, мають статус сиріт або позбавлених батьківського піклування", — написала Денісова.

Людмила Денісова також заявила, що Росія повторює сценарій 2014 року, коли з Криму було вивезено українських дітей так званим "потягом надії". Тоді за незаконне викрадення дітей із Кримського півострова РФ було виключено з Європейської мережі омбудсменів із прав дитини (ENOC).

Уповноважена з прав людини України звернулася до комітетів ООН зі прав дітей і людини, а також Глобального Альянсу національних інститутів із прав людини із закликом втрутитися в цю ситуацію. Також Денісова анонсувала звернення до Генеральної прокуратури України з проханням порушити кримінальне провадження та розслідувати факти незаконної депортації дітей із України в Росію.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що військові РФ завдали авіаудару по будівлі Драмтеатру в Маріуполі, де ховалися від бомбардувань місцеві жителі. Щоб убезпечити себе від ударів, вони виклали слово "Діти" на площі перед театром, проте це не врятувало їх від атаки ворога.