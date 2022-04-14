Хорошие новости! Фитнес-клубы "Sport Life" возобновляют работу

Уже открыт крупнейший фитнес-клуб на Западе Украины в СТРЦ "Спартак" во Львове.

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"Мы начинаем открывать клубы, поддерживая призыв Президента и правительства возобновить экономическую деятельность. Спорт как никогда нужен украинцам. Это самый лучший антистресс, и нам всем сейчас нужно быть в форме. Количество людей, которые приходят на занятия даже больше, чем в довоенный период. Сейчас в нашем Львовском клубе клиенты из Мариуполя, Херсона, Харькова, Киева" — рассказывает главный менеджер в западном регионе Мария Башкирцева.

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Сеть Sport Life представлена ​​в 17 регионах Украины и насчитывает 55 клубов, с улучшением ситуации фитнес-клубы постепенно будут возобновлять работу.

Другие клубы Sport Life на Западе Украины продолжают функционировать как гуманитарные штабы — ежедневно принимают тысячи переселенцев.

Детальнее в репортаже: https://youtu.be/VOfhsBvSsw8.