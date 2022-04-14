Гарні новини! Фітнес-клуби "Sport Life" відновлюють роботу

Вже відчинено найбільший фітнес-клуб на Заході України у СТРЦ "Спартак" у Львові.

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"Ми починаємо відчиняти клуби, підтримуючи заклик Президента та Уряду відновити економічну діяльність. Спорт як ніколи потрібний Українцям. Це найкращий антистрес, і нам усім зараз потрібно бути у формі. Кількість людей, які приходять на заняття навіть більша, ніж у довоєнний період. Зараз у нашому Львівському клубі клієнти з Маріуполя, Херсона, Харкова, Києва", — розповідає головна менеджерка у західному регіоні Марія Башкірцева.

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Мережа "Sport Life" представлена в 17 регіонах України й налічує 55 клубів, з покращенням ситуації фітнес-клуби поступово відновлюватимуть роботу.

Інші клуби "Sport Life" на Заході України продовжують функціонувати як гуманітарні штаби — щодня приймають тисячі переселенців.

Детальніше в репортажі: https://youtu.be/VOfhsBvSsw8.