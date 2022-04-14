После публикаций в СМИ о возможных коррупционных схемах на Волынской таможне там начали проверку "незаконной утечки информации"

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Скандал с масштабной контрабандой под видом пропуска гуманитарной помощи на Волынской таможне получил неожиданный поворот. Вместо поимки преступников, организовавших теневую схему, там организовали поиски своих сотрудников, которые "сдали" контрабандистов, пишет издание Апостроф.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным источников издания, и.о. начальника Волынской таможни Николай Татарчук издал приказ о внутренней проверке "возможной незаконной утечки информации из таможенных баз данных". Проверку поручено осуществить до 28 апреля 2022 года. Благодаря этой "утечке" стали известны не только факты маскировки контрабанды под гуманитарную помощь, но и перечень номеров конкретных автомобилей, которые при этом использовались, сообщает Апостроф.

В своем расследовании издание утверждает, что за пропуск каждой машины с контрабандой, которая якобы везет "гуманитарку", таможенники просят от 30 до 35 тыс. долларов США, в зависимости от товара. Также, согласно полученной из надежных источников информации, схема ввоза польских продуктов питания и разнообразных товаров широкого потребления под видом гуманитарной помощи предусматривает специальный "тариф на кубометр", который составляет 300 долларов США и за продукты 10 грн за килограмм.

Ситуация привлекла внимание Волынской областной военной администрации, замглавы которой Андрей Ярмольский обратился к Волынской таможне с требованием проверить факты нарушения законодательства и немедленно прекратить их.

Однако к обозначенному сроку 1 апреля Волынская областная военная администрация так и не дождалась от Волынской таможни ответа на свой запрос относительно контрабанды под видом "гуманитарки". Это при том, что обладминистрация четко указала в своем письме, что вопрос находится на контроле Офиса Президента.