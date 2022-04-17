На Закарпатье задержали троих мужчин, которые через реку переправляли уклонистов за границу

За переправку троих клиентов через реку Тиса в Венгрию мужчины должны были получить 16 500 евро.

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В Закарпатской области задержали троих жителей Тячевского района, которые незаконно переправляли за границу военнообязанных мужчин из Украины в Венгрию. Об этом сообщают в ГПСУ.

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Нарушителей задержали с поличным офицеры оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с контрразведчиками УСБУ в Закарпатской области и сотрудниками Нацполиции.

Переправщики собирались перевезти через реку Тиса троих уклонистов. За свои услуги они должны были получить 16500 евро. Задержание проводилось при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры.

[ + – ] Задержание на Закарпатье

В рамках досудебного расследования дела по организации незаконного перемещения лиц через границу (ст. 332 УКУ) правоохранители выяснили, что процедура переправки обычно проходила глубокой ночью.

Чтобы избежать обнаружения пограничниками, переправщики отслеживали их передвижения с помощью тепловизоров.

Следствие устанавливает причастность задержанных к организации других нелегальных путешествий за границу водой и сушей.

В ГПСУ напомнили, что с начала вторжения ВС РФ в Украину, в реках Закарпатья уже утонули двое мужчин, которые, вероятно, также пытались нелегально пересечь границу.