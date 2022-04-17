На Закарпатті затримали трьох чоловіків, які через річку переправляли ухильників за кордон

За переправлення трьох клієнтів через річку Тиса до Угорщини чоловіки мали отримати 16 500 євро.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Закарпатській області затримано трьох жителів Тячівського району, які незаконно переправляли за кордон військовозобов'язаних чоловіків з України до Угорщини. Про це повідомляють у ДПСУ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Порушників затримали на місці злочину офіцери оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з контррозвідниками УСБУ в Закарпатській області та співробітниками Нацполіції.

Переправники мали на меті перевезти через річку Тиса трьох ухильників. За свої послуги вони мали отримати 16 500 євро. Затримання проводили за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

[ + – ] Затримання на Закарпатті

У межах досудового розслідування справи щодо організації незаконного переміщення осіб через кордон (ст. 332 ККУ) правоохоронці з'ясували, що процедура переправлення зазвичай проходила вночі.

Щоб уникнути виявлення прикордонниками, переправники відстежували їхнє пересування за допомогою тепловізорів.

Слідство встановлює причетність затриманих до організації інших нелегальних подорожей за кордон водою та сушею.

У ДПСУ нагадали, що з початку вторгнення ЗС РФ в Україну, в річках Закарпаття вже потонули двоє чоловіків, які, ймовірно, намагалися нелегально перетнути кордон.