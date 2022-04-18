Волонтеры под обстрелом. Опубликовано видео прилета российских "Градов" от первого лица

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В сети опубликовали видео обстрела из российских "Градов" волонтеров Фонда Вадима Столара.

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Сообщается, что в тот момент активисты находились в Угледаре Донецкой области, куда в числе прочего доставили продуктовые наборы для поддержки местных жителей.

Это лишь один из многих обстрелов, под который попадают волонтеры Фонда Вадима Столара, подчеркивают в организации. Буквально под пулями, с риском для жизни, они привозят на Донбасс лекарства и еду переселенцам, средства защиты и оборудование — защитникам. И не собираются прекращать.

И все же волонтеры просят о помощи, так как не хватает не только рук, но и медикаментов, бронежилетов, шлемов, а также всегда нужны средства на приобретение самого необходимого.

Помогайте волонтерам, помогайте Украине — https://linktr.ee/vadymstolarbf