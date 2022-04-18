Волонтери під обстрілом. Опубліковано відео прильоту російських "Градів" від першої особи

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У мережі опублікували відео обстрілу з російських "Градів" волонтерів Фонду Вадима Столара.

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Повідомляється, що на той момент активісти перебували в Вугледарі Донецької області, куди серед іншого доставили продуктові набори для підтримки місцевих жителів.

Це лише один із багатьох обстрілів, під який потрапляють волонтери Фонду Вадима Столара, наголошують в організації. Буквально під кулями, з ризиком для життя, вони привозять на Донбас ліки та їжу переселенцям, засоби захисту та обладнання – захисникам. І не збираються припиняти.

І все ж таки волонтери просять про допомогу, тому що не вистачає не лише рук, а й медикаментів, бронежилетів, шоломів, а також завжди потрібні кошти на придбання найнеобхіднішого.

Допомагайте волонтерам, допомагайте Україні — https://linktr.ee/vadymstolarbf