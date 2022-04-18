Для пересечения границы украинцам снова понадобится загранпаспорт, — ГПСУ

Исключения для граждан без заграничного паспорта делаются при эвакуации из зоны боевых действий. А вернуться домой тем, кто выехал без загранпаспорта, можно будет по специальному удостоверению.

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В понедельник, 18 апреля представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что гражданам, которые намерены выехать за рубеж, для этого будет нужен загранпаспорт. Об этом сообщает УП.

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Руководитель пресс-службы ведомства напомним, что пересечение границы должно происходить в соответствии с постановлением правительства номер 57, предусматривающего наличие ряда документов, которые позволяют выезжать за границу. Причем в этом перечне документов нет внутреннего паспорта.

Чиновник объяснил, что в первые недели масштабного вторжения российских войск на госгранице наблюдалась гуманитарная катастрофа. Тысячи жителей пытались уехать, а сервисные центры не работали — и не было возможности оформить нужные документы. По этой причине было решено пропускать граждан по внутренним документам, или же по любым другим, которые подтверждали личность гражданина.

"Сейчас такой авральной ситуации нет, поэтому людям следует соблюдать определенный порядок", — объяснил Демченко.

Исключения

Однако в отношении тех, кто выезжает из регионов, где ведутся боевые действия, пограничники в праве сделать исключение, если у эвакуирующегося отсутствует загранпаспорт.

Чиновник напомнил, что внутренний паспорт Украины также не считается достаточным документов для легализации за рубежом, поэтому он советует пользоваться соответствующим документом для выезда за рубеж.

По каким документам можно вернуться в Украину?

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 28 февраля 2022 года, во время военного положения в зарубежных дипломатических учреждениях (посольствах либо консульствах) граждане Украины могут продлить срок действия загранпаспорта на 5 лет. Также в украинских зарубежных представительствах можно будет внести данные о ребенке в паспорт родителей, если срок действия паспорта ребенка также истек. После продления срока действия загранпаспорта можно будет беспрепятственно вернуться домой.

В случае если гражданин Украины выезжал за рубеж по внутреннему паспорту, ID-карте, по какому-либо другому документу, или же вовсе без документов, придется обратиться в посольство или консульство и получить удостоверение на возвращение в Украину.

Во время военного положения консульский сбор не взимается. Все документы выдаются в день обращения в дипучреждение. Если же у гражданина нет никаких документов, будет направлен запрос по месту регистрации, что может занять некоторое время.

Ранее Фокус сообщал, что авиакомпания British Airways не пустила на рейс украинскую семью из-за утерянного паспорта.