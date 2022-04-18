Для перетину кордону українцям знову знадобиться закордонний паспорт, — ДПСУ

Винятки для громадян без закордонного паспорта роблять під час евакуації із зони бойових дій. А повернутись додому тим, хто виїхав без закордонного паспорта, можна буде за спеціальним посвідченням.

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У понеділок, 18 квітня, представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що громадянам, які мають намір виїхати за кордон, для цього буде потрібен закордонний паспорт. Про це повідомляє УП.

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Керівник пресслужби відомства нагадаємо, що перетин кордону має відбуватися відповідно до постанови уряду №57, який передбачає наявність низки документів, які дозволяють виїжджати за кордон. Причому в переліку документів немає внутрішнього паспорта.

Чиновник пояснив, що в перші тижні масштабного вторгнення російських військ на державному кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа. Тисячі мешканців намагалися виїхати, а сервісні центри не працювали — і не було можливості оформити потрібні документи. З цієї причини було вирішено пропускати громадян за внутрішніми документами, або з будь-яких інших, які підтверджували особу громадянина.

"Зараз такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися певного порядку", — пояснив Демченко.

Винятки

Проте стосовно тих, хто виїжджає з регіонів, де ведуться бойові дії, прикордонники мають право зробити виняток, якщо в евакуйованого відсутній закордонний паспорт.

Чиновник нагадав, що внутрішній паспорт України також не вважається достатнім для легалізації документів за кордоном, тому він радить користуватися відповідним документом для виїзду за кордон.

За якими документами можна повернутись в Україну?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року, під час воєнного стану в закордонних дипломатичних установах (посольствах чи консульствах) громадяни України можуть продовжити термін дії закордонного паспорта на 5 років. Також в українських закордонних представництвах можна буде внести дані про дитину в паспорт батьків, якщо термін дії паспорта дитини також закінчився. Після продовження терміну дії закордонного паспорта можна буде безперешкодно повернутись додому.

У разі якщо громадянин України виїжджав за кордон за внутрішнім паспортом, ID-картою, за будь-яким іншим документом, або ж зовсім без документів, доведеться звернутися до посольства чи консульства й отримати посвідчення на повернення в Україну.

Під час воєнного стану консульський збір не стягується. Усі документи видаються у день звернення до дипустанови. Якщо ж громадянин не має жодних документів, буде надіслано запит за місцем реєстрації, що може зайняти деякий час.

Раніше Фокус повідомляв, що авіакомпанія British Airways не пустила на рейс українську сім'ю через загублений паспорт.