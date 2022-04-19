Убежать от войны: как постояльцы домов престарелых выживают в военное время

Многие пожилые люди на Донбассе вынуждены были покинуть свои дома еще в 2014. С началом военного вторжения РФ, им приходится жить в ожидании эвакуации в Западную Украину.

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С приходом войны в дома украинцев самые незащищенные слои населения оказались в крайне бедственном положении. Тяжелые условия жизни в условиях военных действий пришли в дома престарелых, которые расположены на востоке Украины. Некоторые насельники таких домов рассказали журналистам The Guardian, как они выживают и на что надеятся в непростых условиях войны.

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Постояльцы дома престарелых в селе Часов Яр, что расположен на подконтрольной Украине территории Донбасса, были практически все изгнаны из своих домов еще в начале российско-украинской войны. Пока жизнь обитателей дома относительно спокойна. Но ожидается, что в любой момент может начаться крупное сражение между украинскими и российскими войсками по всей территории, поэтому около 30 пожилых людей ожидают эвакуации в Западную Украину.

"Я знаю, что здесь не будет ни воды, ни электричества, ни отопления, ни лекарств. Этот участок превратится в братскую могилу в считанные дни. Мы должны уйти", — говорит директор дома престарелых Евгений Ткачев.

По его словам проблемы начались еще в 2014 году, с началом военных действий на Донбассе. Многие пожилые люди вынуждены были покинуть свои дома. Благодаря финансированию ООН были организованы благотворительные проекты и часть людей поселили в санаториях. Но когда война на Украине ушла из заголовков газет, а деньги в регионе иссякли, этим пожилым людям оказалось некуда идти, говорит Ткачев.

"Проблема в том, что украинское государство будет заботиться только о тех пожилых людях, у которых нет родственников", — сказал Ткачев.

По его словам, дети большинства жителей не хотят за ними ухаживать, а для того чтобы ситуация изменилась, должны пройти судебные разбирательства.

[ + – ] 84-летний Евгений Кривошей

Евгений Кривошей, который в свои 84 года остался один, был эвакуирован из Изюма. В середине марта его вместе с 40 другими жителями города отвезли в церковь на севере Донецкой области. Ночь он провел на матрасе на полу церкви, но не жаловался на спартанские условия. Единственное о чем сожалеет Кривошей — это потерянные во время переезда зубные протезы, которых теперь нечем заменить. От также опечалился утратой редких книг из своей библиотеки.

"Знаете ли вы, что мне пришлось оставить свои первые издания книг? У меня была одна — 1872 года", — сказал мужчина.

[ + – ] Дом престарелых в Часовом Яру Донецкой области

Однако не все жители так жизнерадостны, как Кривошей. У некоторых из них есть признаки слабоумия, а около 10 человек прикованы к постели. Один 80-летний мужчина, родом из Светлодарска, был эвакуирован более года назад из-за боевых действий. Месяц назад он перестал есть от стресса. Его иссохшее тело едва видно под простынями, сказал Ткачев.

[ + – ] Пожилые женщины в доме престарелых

Другая женщина, 72-летняя Лариса Мочалева, плачет каждый раз, когда слышит упоминание о войне. Ее бедренная кость была сломана три недели назад, когда она упала, прячась от обстрела в своей квартире в Попасной.

По данным властей Краматорска и Славянска, более 70% населения покинули города, но многие остались — в основном это пожилые люди которым некуда идти, или они слишком неподвижны, чтобы передвигаться.

[ + – ] Лариса Мочалева (слева), у которой была сломана бедренная кость

Ранее сообщалось, что в Украине вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2 200 грн каждый месяц на каждого члена семьи. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 15 апреля, средства будут выплачиваться на протяжении трех месяцев.