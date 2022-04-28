В Мегабанке заявили об информационной атаке

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Как сообщили в АО "Мегабанк", в последнее время в СМИ была распространена информация о деятельности банка, а также его акционерах и менеджменте, которая на самом деле не соответствует действительности.

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Поэтому в банке подготовили официальное заявление, где опровергли фейки, которые распространялись в информационном пространстве.

Далее публикуем заявление банка.

Фейк 1: Массовые нарушения и проблемы в Мегабанке

Уже более 30-ти лет Мегабанк осуществляет успешную деятельность на финансовом рынке страны. Банк выполняет все действующие нормативы, свои обязательства перед клиентами, имеет прозрачную структуру собственности.

На сегодняшний день мы соблюдаем все законодательно закрепленные требования по деятельности банка как финансового учреждения, поэтому можем с уверенностью отрицать ту информацию, которая сегодня распространяется в СМИ.

А именно речь идет о том, что начиная с 2015 года, у Мегабанка есть "проблемы", а руководством было допущено ряд нарушений, в частности, "подтасовку отчетности".

Если бы эта информация соответствовала действительности, то логично было бы получить ответ на несколько простых вопросов: почему регулятор закрывает глаза на "проблемный" банк и где соответствующие обращения в правоохранительные органы?

Более того, учитывая тот факт, что Национальный банк Украины имеет широкий спектр полномочий по регулированию и контролю деятельности банков, тезис о массовых нарушениях у Мегабанке абсурден.

В частности, осенью 2021 года в банке действительно прошла внеплановая проверка НБУ. После ее проведения в начале 2022 года банк получил от НБУ одновременно два документа: отчет о проведении внеплановой проверки и письменное требование, в котором требовалось от банка проведение в соответствие отчетности "задним числом".

Осознавая незаконность проведения внеплановой проверки и вынесения по ее результатам решения, банк обратился в суд с иском о признании незаконным решения НБУ.

А накануне полномасштабного вторжения агрессора в Украину 22 февраля Харьковский окружной административный суд признал решение НБУ противоправным и удовлетворил иск Мегабанка.

Таким образом, вместо сотрудничества с регулятором мы вынуждены были искать правды в судебном порядке.

Именно поэтому, по нашему мнению, на руководство, а также сам банк в СМИ было вылито немало грязи.

К тому же авторы публикации в своих материалах ссылаются на некоторые источники в Нацбанке и демонстрируют проинформированность, которая была бы невозможна без доступа к информации через представителей НБУ.

Фейк 2: Банкротство и капитал

Кроме "многочисленных нарушений" в работе банка, ссылаясь на источники в НБУ, автор утверждает о "дыре" в капитале банка и делает вывод, что совсем скоро Мегабанк может стать банкротом. По нашему мнению, автор намеренно апеллирует разными цифрами для того, чтобы выдавать свои предположения за реальность.

Что касается официальной информации, то на 23 февраля у Мегабанка проблем с капиталом не было. Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) в банке составил во всех валютах 108%, в иностранной валюте – 195%, при нормативном значении более 100%.

Кроме этого, акционерами постоянно велась работа по привлечению дополнительных средств для капитала банка.

Так, с 2015 года основным акционером был увеличен капитал банка на сумму более 20 миллионов долларов.

Переговоры продолжились и в 2022 году. Еще до войны акционерами была достигнута договоренность об увеличении капитала банка на сумму 70 миллионов евро (более 2,2 миллиарда гривен).

В начале февраля 2022 года банк получил часть от общей суммы, а именно 12 миллионов евро (390 миллионов гривен), после чего передал соответствующие документы Нацбанку для необходимой регистрации.

Однако только через два месяца, в начале апреля, регулятор безосновательно отказал банку в привлечении дополнительных средств для капитала. И это во время войны и отсутствия какой-либо помощи самого регулятора.

Фейк 3: Псевдопатриотизм

Кроме обвинений в махинациях и банкротстве банка особенно цинично было написать о том, что Мегабанк сегодня прикрывает свои проблемы патриотизмом.

Можем согласиться, что Мегабанк один из символов Харькова, ведь наше финансовое учреждение работает в городе уже более 30 лет.

Именно поэтому, когда в нашей стране началась широкомасштабная война, мы решили поддержать и продолжили обеспечивать финансовые услуги населения Харьковщины, оказавшегося под постоянными обстрелами и бомбардировками.

С первых дней российского вторжения, Мегабанк занимался подкреплением банкоматов, чтобы люди имели доступ к наличным. Осознавая недостаточность работающих банкоматов для 1,5 миллионного населения Харькова, банк возобновил работу 14 отделений (ППП), которые не только принимают платежи в пользу коммунальных предприятий, но и выдают наличные харьковчанам через терминалы.

В целом по состоянию на 21 апреля в Украине продолжают работу 34 отделения банка. Мы продолжаем обслуживать клиентов на временно оккупированных территориях: Херсоне, Волчанске, Купянске, Балаклее, а также не прекращали работу в городах, которые находились в осаде: Чернигове, Сумах, Конотопе, Ахтырке, Ромнах, Глухове и Боровой.

Обеспечение доступа наших клиентов к финансовым услугам является основной целью сотрудников Мегабанка, особенно во время войны.

Патриотизм это или нет, считаем, решать наши клиенты, а не авторы заказных публикаций.

Фейк 4: Отсутствие рефинансирования из-за проблем

По состоянию на 24 февраля банк имел на своем счету сумму, втрое превышающую норматив обязательного резервирования Национального банка. На этой финансовой подушке банк продержался уже почти два месяца без рефинансирования регулятора, выполняя свои финансовые обязанности перед клиентами.

Общая сумма платежей клиентов, которые банк выполнил с начала открытой вооруженной агрессии, составила более 2,0 млрд грн: энергоснабжающим предприятиям – 1,1 млрд грн, предприятиям коммунальной сферы – 160 млн грн, государственным предприятиям – 150 млн грн и выдано через собственные кассы отделений и банкоматы – 370 млн грн. Остатки средств на начало вооруженной агрессии и введения военного положения составили 830 млн. грн. и все они возвращены вкладчикам и клиентам банка.

Компенсировать эту беспрецедентную финансовую нагрузку, вызванную войной, был призван механизм рефинансирования НБУ. Однако до сих пор рефинансирование Мегабанк так и не получил.

Зато помощь от регулятора получили уже ряд банков. Интересно, что среди них оказался банк, у которого российские корни. Уже 25 февраля это финучреждение получило от НБУ 4,5 миллиарда гривен, а в марте – еще 800 миллионов. Таким образом, банк, владельцами которого являются российские олигархи, получил наибольший объем рефинансирования от НБУ среди негосударственных банков Украины.

Возможно, чтобы именно от этого факта отвлечь внимание общественности, на нас - тех, кто открыто об этом говорит, и оказывается информационное давление.

И именно этот факт на предмет преступления, по нашему мнению, должны проверить правоохранительные органы, к которым уже обратился Мегабанк.

Мы готовы в дальнейшем публично и в судебной плоскости отстаивать свои интересы, поскольку сложившаяся ситуация касается не только одного банка и банковской системы в целом. Это касается национальных интересов Украины, ее финансовой устойчивости и способности противостоять российской агрессии.

Конечно, сегодня специалистам НБУ, финансовым экспертам и журналистам легко оценивать ситуацию, фактически находясь в более безопасном городе, чем, например, Харьков.

Но они забыли учесть только одно, что рефинансирование нужно не самому банку, эти средства нужны клиентам: населению, предпринимателям, коммунальным предприятиям для поддержания их жизнеспособности в горячих точках.