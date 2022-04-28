У Мегабанку заявили про інформаційну атаку

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Як повідомили в АТ "Мегабанк", останнім часом в ЗМІ було поширено інформацію про діяльність банку, а також його акціонерів і менеджмент, яка насправді не відповідає дійсності.

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Тому в банку підготували офіційну заяву та спростували фейки, які ширилися в інформаційному просторі.

Далі публікуємо заву банку.

Фейк 1: Масові порушення та проблеми в Мегабанку

Уже понад 30 років АТ "Мегабанк" здійснює успішну діяльність на фінансовому ринку країни. Банк виконує всі діючі нормативи, свої зобов’язання перед клієнтами, має прозору структуру власності.

На сьогодні ми дотримуємось усіх законодавчо закріплених вимог щодо діяльності банку як фінансової установи, тому можемо з упевненістю заперечити ту інформацію, яка сьогодні розповсюджується у ЗМІ.

А саме йдеться про те, що починаючи з 2015 року, у Мегабанку є "проблеми", а керівництвом було допущено низку порушень, зокрема "підтасовку звітності".

Якщо б ця інформація відповідала дійсності, то логічно було б отримати відповідь на кілька простих запитань: чому регулятор закриває очі на такий собі "проблемний" банк та де відповідні звернення до правоохоронних органів?

Більше того, враховуючи той факт, що Національний банк України має широкий спектр повноважень щодо регулювання та контролю діяльності банків, тезис про масові порушення у Мегабанку є абсурдним.

Зокрема, восени 2021 року у банку дійсно відбулася позапланова перевірка НБУ. Після її проведення, на початку 2022 року, банк отримав від НБУ одночасно два документи: звіт про проведення позапланової перевірки та письмову вимогу, в якій вимагалося від банку проведення у відповідність звітності "заднім числом".

Усвідомлюючи незаконність проведення позапланової перевірки та винесенні за її результатами рішення, банк звернувся до суду з позовом про визнання незаконними рішення НБУ.

А напередодні повномасштабного вторгнення агресора в Україну, 22 лютого, Харківський окружний адміністративний суд визнав рішення НБУ протиправним та задовольнив позов Мегабанку.

Таким чином, замість співпраці із регулятором, ми змушені були шукати правди у судовому порядку.

Саме через це, на нашу думку, на керівництво, а також сам "МЕГАБАНК" у ЗМІ було вилито чимало бруду.

До того ж автори публікації у своїх матеріалах посилаються на деякі джерела в Нацбанку і демонструють проінформованість, яка була б неможливою без доступу до інформації через представників НБУ.

Фейк 2: Банкрутство та капітал

Окрім "численних порушень" у роботі банку, посилаючись на джерела в НБУ, автор стверджує про "дірку" в капіталі банку та робить підсумок, що зовсім скоро Мегабанк може стати банкрутом. На нашу думку, автор навмисно апелює різними цифрами задля того, аби видавати свої припущення за реальність.

Щодо офіційної інформації, то станом на 23 лютого у МЕГАБАНКУ проблем з капіталом не було. Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) у банку становив в усіх валютах 108%, в іноземній валюті – 195%, при нормативному значенні не менше 100%.

Крім цього, акціонерами постійно велася робота щодо залучення додаткових коштів до капіталу банку.

Так, з 2015 року основним акціонером було збільшено капітал банку на суму понад 20 мільйонів доларів.

Переговори продовжилися й у 2022-му. Ще до війни акціонерами було досягнуто домовленості щодо збільшення капіталу банку на суму 70 мільйонів євро (понад 2,2 мільярди гривень).

На початку лютого 2022 року банк отримав частину від загальної суми, а саме 12 мільйонів євро (390 мільйонів гривень), після чого передав відповідні документи до Нацбанку для необхідної реєстрації.

Проте лише через два місяці, на початку квітня, регулятор безпідставно відмовив банку у залучені додаткових коштів до капіталу. І це під час війни та відсутності будь-якої допомоги самого регулятора.

Фейк 3: Псевдопатріотизм

Окрім звинувачень у махінаціях та банкрутстві банку, особливо цинічно було написати про те, що Мегабанк сьогодні прикриває свої проблеми патріотизмом.

Можемо погодитися, що Мегабанк є один із символом Харкова, адже наша фінансова установа працює в місті вже понад 30 років.

Саме тому, коли в нашій країні розпочалася широкомасштабна війна, ми вирішили підтримати та продовжили забезпечувати фінансовими послугами населення Харківщини, яке опинилося під постійними обстрілами та бомбардуваннями.

З перших днів російського вторгнення, Мегабанк займався підкріпленням банкоматів, аби люди мали доступ до готівки. Усвідомлюючи недостатність працюючих банкоматів для 1,5 мільйонного населення Харкова, банк відновив роботу 14 відділень (ППП), які не лише приймають платежі на користь комунальних підприємств, а й видають готівку харків’янам через термінали.

Загалом, станом на 21 квітня в Україні продовжують роботу 34 відділення банку. Ми продовжуємо обслуговувати клієнтів на тимчасово окупованих територіях: місті Херсоні, Вовчанську, Куп’янську, Балаклії, а також не припиняли роботу у містах, які знаходились в облозі: Чернігові, Сумах, Конотопі, Охтирці, Ромнах, Глухові та Боровій.

Забезпечення доступу наших клієнтів до фінансових послуг є основною ціллю для працівників Мегабанку, особливо під час війни.

Патріотизм це чи ні, вважаємо, мають вирішувати наші клієнти, а не автори замовних публікацій.\

Фейк 4: Відсутність рефінансування через проблеми

Станом на 24 лютого банк мав на своєму рахунку суму, що втричі перевищувала норматив обов'язкового резервування Національного банку. На цій фінансовій подушці банк весь час протримався без рефінансування регулятора, виконуючи свої фінансові обов'язки перед клієнтами.

Загальна сума платежів клієнтів, які банк виконав з початку відкритої збройної агресії, склала понад 2,0 млрд грн: енергопостачальним підприємствам – 1,1 млрд грн, підприємствам комунальної сфери – 160 млн грн, державним підприємствам – 150 млн грн та видано через власні каси відділень та банкомати – 370 млн грн. Залишки коштів на початок збройної агресії та запровадження військового стану становили 830 млн грн і всі вони повернуті вкладникам та клієнтам банку.

Компенсувати це безпрецедентне фінансове навантаження, спричинене війною, був покликаний механізм рефінансування НБУ. Проте й досі рефінансування Мегабанк так і не отримав.

Натомість допомогу від регулятора отримали вже низка банків. Цікаво, що серед них опинився банк, який має російське коріння. Уже 25 лютого ця фінустанова отримала від НБУ 4,5 мільярда гривень, а у березні – ще 800 мільйонів. Таким чином банк, власниками якого є російські олігархи, отримав найбільший обсяг рефінансування від НБУ серед недержавних банків України.

Можливо, аби саме від цього факту відвернути увагу громадськості, на нас – тих хто відкрито про це говорить, й здійснюється наявний інформаційний тиск.

І саме цей факт на предмет злочину, на нашу думку, мають перевірити правоохоронні органи з відповідною заявою до яких вже звернувся Мегабанк.

Ми готові надалі публічно й у судовій площині відстоювати свої інтереси, оскільки ситуація, що склалася, стосується не лише одного банку та банківської системи в цілому. Це стосується національних інтересів України, її фінансової стабільності та здатності протистояти російській агресії.

Звичайно, сьогодні фахівцям НБУ, фінансовим експертам та журналістам легко оцінювати ситуацію, фактично перебуваючи у більш безпечному місті, аніж, приміром, Харків.

Та вони забули врахувати лиш одне, що рефінансування потрібно не самому банку, ці кошти потрібні клієнтам: населенню, підприємцям, комунальним підприємствам для підтримання їх життєздатності у гарячих точках.