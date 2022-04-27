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BAT Украина возобновила производство на Прилуцкой табачной фабрике

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25 апреля 2022 года Прилуцкая табачная фабрика возобновила производство.

BAT Украина провела тщательный анализ рисков и угроз и решила поэтапно возобновить производство на нашей Прилуцкой фабрике.

В это тяжелое время нам необходимо удовлетворять спрос наших украинских и иностранных совершеннолетних потребителей и поддерживать функционирование украинской экономики.

Работа на Прилуцкой фабрике производится с соблюдением всех требований безопасности, комендантского часа и других ограничений военного положения.

Мы постоянно отслеживаем развитие ситуации в городе Прилуки и Черниговской области и будем адаптировать свою деятельность к изменениям.

Возобновление работы производства в Прилуках — доказательство нашей приверженности нашим работникам, совершеннолетним потребителям и экономике Украины.