BAT Украина возобновила производство на Прилуцкой табачной фабрике
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25 апреля 2022 года Прилуцкая табачная фабрика возобновила производство.
BAT Украина провела тщательный анализ рисков и угроз и решила поэтапно возобновить производство на нашей Прилуцкой фабрике.
В это тяжелое время нам необходимо удовлетворять спрос наших украинских и иностранных совершеннолетних потребителей и поддерживать функционирование украинской экономики.
Работа на Прилуцкой фабрике производится с соблюдением всех требований безопасности, комендантского часа и других ограничений военного положения.
Мы постоянно отслеживаем развитие ситуации в городе Прилуки и Черниговской области и будем адаптировать свою деятельность к изменениям.
Возобновление работы производства в Прилуках — доказательство нашей приверженности нашим работникам, совершеннолетним потребителям и экономике Украины.