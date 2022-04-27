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BAT Україна відновила виробництво на Прилуцькій тютюновій фабриці

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25 квітня 2022 року Прилуцька тютюнова фабрика відновила виробництво.

BAT Україна провела ретельний аналіз ризиків і загроз та вирішила поетапно відновити виробництво на нашій Прилуцькій фабриці.

У ці важкі часи нам необхідно задовольняти попит наших українських та іноземних повнолітніх споживачів та підтримувати функціонування української економіки.

Робота на Прилуцькій фабриці здійснюється з дотриманням усіх вимог безпеки, комендантської години та інших обмежень воєнного стану.

Ми постійно відстежуємо розвиток безпекової ситуації в місті Прилуки та Чернігівській області та будемо адаптувати свою діяльність до змін.

Відновлення роботи виробництва в Прилуках є доказом нашої відданості нашим працівникам, повнолітнім споживачам та економіці України.